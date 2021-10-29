Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от COVID-19 прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», - сказал Гинцбург, пишет РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения COVID-19. Однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований.