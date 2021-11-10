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На грани провокации: с чем связана активность НАТО в Черноморском регионе

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
Аркадий Украинский
18:32 10.11.2021
Корабли Черноморского флота, морская авиация и береговые комплексы пристально наблюдают за американскими кораблями и судами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: U.S. Air Force
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Радиолокационные средства ВКС РФ сопровождали приблизившийся к российской границе над Черным морем самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США на протяжении полета. Какие именно цели преследовало командование, направляя его в регион, нетрудно догадаться. Е-8С ВВС США предназначен для изучения наземных объектов и корректировки данных и команд при нанесении ударов.

Наши самолеты сопровождают «чужие» объекты, если те оказались совсем близко к границе. Приблизиться к нашим границам вплотную никто так и не осмелился. Максимальное сближение, которое позволил себе американский самолет-разведчик, - 35 километров, а высотные эшелоны, на которых работал экипаж, - от 7 до 10 тысяч метров. Это не единственный случай. Еще четыре самолета НАТО по очереди и с разных авиабаз поднимались в небо и летели в сторону Крыма за прошедшие сутки.

Для наших радиолокационных систем не было проблемой постоянно контролировать иностранные самолеты. Наготове были наши зенитно-ракетные комплексы на случай возможных провокаций и нарушения границ.

Также наши средства слежения наблюдают все эти дни и за группой кораблей ВМС США, которые сейчас находятся в Черном море. Официальная версия - прибыли на учения. Однако в нашем оборонном ведомстве такие тренировки называют скорее военным освоением территории Украины.

Впрочем, на неприступность наших рубежей эта активность НАТО никак не повлияет. Границы охраняет многоцелевая группировка - корабли ЧФ, морская авиация, средства ПВО и береговые ракетные комплексы.

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