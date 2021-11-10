За прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море

За прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета государств – членов НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет о вылетевшем с авиабазы на острове Крит стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, подошедшем к госгранице РФ на расстояние 30 км, взлетевшем с авиабазы на острове Сицилия базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, который приблизился к границе на расстояние 70 км. Также вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции подошел к границе России на расстояние 30 км.

«Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины, приближаясь к границе Российской Федерации на расстояние около 60 км», - добавили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия американских ВМС в Черном море.

В военном ведомстве заявили, что действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в Черном море говорят о том, что учения проводятся для освоения предполагаемого театра военных действий на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.