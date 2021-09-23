Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«У них стояла задача»: жена второго пилота Ан-26 объяснила вылет самолета в плохую погоду

Анна Касаткина
15:33 23.09.2021
По словам Анжелики Поповой, с мужем она общалась в последний раз накануне трагедии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Супруга второго пилота упавшего под Хабаровском Ан-26 Георгия Попова общалась с мужем последний раз накануне трагедии, а затем узнавала всю информацию о происшествии из сообщений СМИ. Об этом она рассказала в разговоре со «Звездой».

«В четыре часа дня я уже знала, что самолет пропал с радаров. По нашему времени (жена пилота находится в Краснодаре. — Прим.ред.). Ну все остальное из СМИ узнавала», — сказала Анжелика Попова.

По ее словам, с мужем она общалась в последний раз накануне трагедии — «он просто готовился к полету» и о нелетной погоде в тот день не упоминал.

«Я также получила информацию от СМИ: то, что погода была нелетная, то, что предупреждало МЧС. По какой причине они вылетели? У них стояла задача. А кто определяет, можно вылететь или нет? Это я не могу сказать. Это не они же сами определяют... Трудно сказать какие-то причины и они (компания, где работал пилот. — Прим.ред.) тоже сами не могут назвать какие-то причины. Пилоты были все опытные, поэтому будут разбираться», — заключила женщина.

Самолет Ан-26, выполнявший технический полет, потерпел крушение недалеко от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника, в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Предварительной причиной авиакатастрофы в экстренных службах называют плохие погодные условия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:33 В стране и мире
Видео
«У них стояла задача»: жена второго пилота Ан-26 объяснила вылет самолета в плохую погоду
14:23 В стране и мире
В Минтруде объяснили причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
13:00 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
11:22 В стране и мире
Видео
Африканских футбольных мошенников задержали в Петербурге
09:51 В стране и мире
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Популярное
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Видео
Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.