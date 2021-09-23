«У них стояла задача»: жена второго пилота Ан-26 объяснила вылет самолета в плохую погоду

Супруга второго пилота упавшего под Хабаровском Ан-26 Георгия Попова общалась с мужем последний раз накануне трагедии, а затем узнавала всю информацию о происшествии из сообщений СМИ. Об этом она рассказала в разговоре со «Звездой».

«В четыре часа дня я уже знала, что самолет пропал с радаров. По нашему времени (жена пилота находится в Краснодаре. — Прим.ред.). Ну все остальное из СМИ узнавала», — сказала Анжелика Попова.

По ее словам, с мужем она общалась в последний раз накануне трагедии — «он просто готовился к полету» и о нелетной погоде в тот день не упоминал.

«Я также получила информацию от СМИ: то, что погода была нелетная, то, что предупреждало МЧС. По какой причине они вылетели? У них стояла задача. А кто определяет, можно вылететь или нет? Это я не могу сказать. Это не они же сами определяют... Трудно сказать какие-то причины и они (компания, где работал пилот. — Прим.ред.) тоже сами не могут назвать какие-то причины. Пилоты были все опытные, поэтому будут разбираться», — заключила женщина.

Самолет Ан-26, выполнявший технический полет, потерпел крушение недалеко от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника, в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Предварительной причиной авиакатастрофы в экстренных службах называют плохие погодные условия.