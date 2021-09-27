Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Спасатели завершили все работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Воздушное судно пропало с радаров в среду, 22 сентября, во время проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. Самолет потерпел крушение в 38 километрах от Хабаровска, на борту находилось шесть членов экипажа, все погибли.

«Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Ранее в прессе появились вероятные причины крушения самолета. По данным СМИ, экипаж мог допустить ошибку во время пилотирования. По словам журналистов, такие действия носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа.