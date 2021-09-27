Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Кира Тило
04:25 27.09.2021
Спасатели регионального МЧС завершили все работы на месте трагедии.
Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
© Фото: МЧС России
Читайте нас на:

Спасатели завершили все работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Воздушное судно пропало с радаров в среду, 22 сентября, во время проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. Самолет потерпел крушение в 38 километрах от Хабаровска, на борту находилось шесть членов экипажа, все погибли.

«Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Ранее в прессе появились вероятные причины крушения самолета. По данным СМИ, экипаж мог допустить ошибку во время пилотирования. По словам журналистов, такие действия носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:25 В стране и мире
Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
04:03 В стране и мире
В Приморье три туристки пропали в районе горы Фалаза
02:58 В стране и мире
На Камчатке частный вертолет завалился на бок при посадке
01:38 В стране и мире
ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам из половины округов страны
22:24 В стране и мире
СМИ: в аварии с участием легковушек и грузовика в Дагестане погибли четыре человека
Популярное
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.