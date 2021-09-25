На месте крушения Ан-26 под Хабаровском найдены черные ящики

На месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском найдены бортовые самописцы, которые фиксировали все параметры полета. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ЧП произошло в минувшую среду, 22 сентября. Самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, пропал с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа.

На поиски пропавшего воздушного судна были ориентированы сводные отряды МЧС. Место падения лайнера удалось обнаружить с борта вертолета Ми-8, но из-за сложного рельефа местности группа специалистов направилась туда пешком.