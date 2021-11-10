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Саакашвили не явится на суд в Тбилиси из-за состояния здоровья

Алексей Курильченко
15:41 10.11.2021
Утверждается, что здоровье политика якобы было подорвано 40-дневной голодовкой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexandr Gusev, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Тбилиси сегодня начался суд над Михаилом Саакашвили - экс-президент Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Этот процесс касается дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме силовиков телекомпании «Имеди». Но до последнего было не ясно, будет ли присутствовать сам обвиняемый в городском суде. Саакашвили сейчас находится в тюрьме, откуда перевозить его не хотят.

Как рассказала «Звезде» корреспондент «Sputnik Грузия» Анна Анастасиади, пенитенциарная служба Грузии заявила о том, что Саакашвили не будет присутствовать на заседании. Решение обосновано состоянием здоровья экс-президента, которое якобы было подорвано голодовкой. Также имелись риски провокаций со стороны поддерживающих политика.

Возле здания суда, несмотря на объявление об отсутствии Саакашвили, собралась толпа демонстрантов, полиция не допускает их внутрь. При этом оппозиционеры организовывают в стране акции протеста с момента объявления голодовки.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили и считает этот вопрос для себя закрытым. При этом президент на считает Саакашвили политическим заключенным.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии. В тюрьме политик объявил головку, однако вскоре появились записи, на которых Саакашвили пьет лимонад и ест мед.

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