Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили и считает этот вопрос для себя закрытым. Об этом глава государства сообщила на брифинге.

Зурабишвили подчеркнула, что не считает экс-президента Грузии политическим заключенным, и ничто не способно изменить ее позицию относительно этого случая.

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда», - цитирует РИА Новости.

Бывший президент Грузии тайно прибыл в страну 28 сентября, а уже 1 октября он был задержан и помещен под стражу. Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Также ранее его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили.

Сейчас политик продолжает голодовку в тюрьме города Рустави, куда его отправили сразу же по прибытии в Грузию. По мнению личного врача, его здоровье может находиться в опасности. Однако, по словам главы правящей партии Ираклия Кобахидзе - экс-президент выпивает по три литра лимонада в день, ест мед и регулярно посещает тюремный магазин.