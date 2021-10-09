Стали известны новые подробности кражи, в которой подозревают сотрудников посольства США

Москвич Дмитрий Корнилов, у которого предположительно трое сотрудников американского посольства в Москве украли рюкзак, заявил, что молодые люди имели возможность связаться с ним и вернуть личные вещи. Возможно американцы просто испугались, предположил Дмитрий.

«Были визитки, помимо документов, там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили», - рассказал Корнилов в беседе с BFM. RU.

Инцидент произошел несколько дней назад в одном из баров в центре столицы. В совершении кражи подозреваются административно-технические сотрудники посольства США. Пострадавший - детский психолог, который на время положил рюкзак под барную стойку.

«Я обнаружил потерю, буквально через 15 минут обратился уже к администраторам, прошелся по всему бару, обратился к охраннику, попросил посмотреть камеры, мне отказали. Я стал полицию вызывать... изъяли видеозаписи для просмотра», - вспомнил Дмитрий.

На видеозаписях необычное путешествие рюкзака можно проследить буквально по минутам. На кадрах изрядно подвыпившая троица из посольства выходит их бара с рюкзаком, а затем уже с трудом заходит на территорию дипмиссии, что также зафиксировано.

Ранее российский МИД обратился к заокеанским коллегам с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет для проведения следственных действий. В противном случае, отметили во внешнеполитическом ведомстве, молодые люди будут выдворены из страны.