МИД РФ потребовал снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства США

Три сотрудника дипмиссии США подозреваются в совершении кражи личных вещей у гражданина России. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», - приводит ТАСС заявление МИД РФ.

В том случае если посольство США откажется пойти навстречу России в этом вопросе, указанные граждане должны будут незамедлительно покинуть территорию нашей страны, добавили в МИД РФ.