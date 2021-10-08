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МИД РФ потребовал снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства США

Ян Брацкий
18:40 08.10.2021
В противном случае указанные граждане США должны будут незамедлительно покинуть территорию России.
МИД РФ потребовал снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства США
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Три сотрудника дипмиссии США подозреваются в совершении кражи личных вещей у гражданина России. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», - приводит ТАСС заявление МИД РФ.

В том случае если посольство США откажется пойти навстречу России в этом вопросе, указанные граждане должны будут незамедлительно покинуть территорию нашей страны, добавили в МИД РФ.

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