Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве

Спортивная форма, наличные, паспорт, компьютерная мышь находились в рюкзаке, который накануне украли три сотрудника посольства США у москвича в кафе, передает RT.

Потерпевший - детский психолог Дмитрий Корнилов. Он заявил, что оставил рюкзак под барной стойкой, отлучился на пять минут, а когда вернулся обратно, не обнаружил его.

По последней информации, было возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей. Тремя подозреваемыми оказались сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет.

Ранее сообщалось, что МИД РФ потребовал снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников американского посольства.

В том случае если США откажется это сделать, указанные граждане должны будут незамедлительно покинуть территорию нашей страны.