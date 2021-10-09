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Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве

Виктория Ивашечкина
10:15 09.10.2021
По словам пострадавшего, он оставил на пять минут свой рюкзак под барной стойкой, а когда вернулся - обнаружил пропажу.
Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве
© Фото: МВД РФ
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Спортивная форма, наличные, паспорт, компьютерная мышь находились в рюкзаке, который накануне украли три сотрудника посольства США у москвича в кафе, передает RT

Потерпевший - детский психолог Дмитрий Корнилов. Он заявил, что оставил рюкзак под барной стойкой, отлучился на пять минут, а когда вернулся обратно, не обнаружил его.

По последней информации, было возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей. Тремя подозреваемыми оказались сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет.

Ранее сообщалось, что МИД РФ потребовал снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников американского посольства.

В том случае если США откажется это сделать, указанные граждане должны будут незамедлительно покинуть территорию нашей страны.

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