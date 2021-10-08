Россиянин, у которого похитили рюкзак сотрудники посольства США, назвал сумму ущерба

Россиянин, у которого похитили рюкзак с личными вещами сотрудники американского посольства, раскрыл подробности случившегося. По словам Дмитрия Корнилова, работающего детским психологом, все произошло вечером в баре, когда он ненадолго отлучился от своего имущества.

«В районе 21.30 пришел в бар после тяжелого рабочего дня немножечко отдохнуть. Повесил рюкзак под барную стойку. Периодически контролировал его, потому что он рядом. И уже собирался ехать домой, отлучился на пять минут, прихожу и смотрю - рюкзака нет. Попытался найти самостоятельно, но не получилось. Обратился к администраторам бара, сказали, что ничем помочь не смогут. Посмотреть камеры тоже отказались. Пришлось вызвать сотрудников полиции через 112. Достаточно оперативно приехали, взяли показания, я написал заявление. Полицейские начали розыск», - поделился воспоминаниями мужчина.

Уже скоро, по словам Корнилова, ему позвонили из полиции и сообщили, что нашли подозреваемых в совершении преступления, а также нашли его рюкзак. Мужчина добавил, что денежные потери в результате инцидента составили более 15 тысяч рублей.

Ранее в МВД РФ рассказали, что в совершении данного преступления подозреваются административно-технические работники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

На случившееся отреагировали и в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД РФ направил американским коллегам ноту с требованием снять с указанных лиц дипломатический иммунитет для проведения с ними следственных действий. В противном случае подозреваемые будут выдворены из России.