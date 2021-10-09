Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении его состояния

Личный врач Михаила Саакашвили, Николоз Кипшидзе, заявил, что у бывшего президента Грузии на фоне голодовки развивается анемия. Сообщается, что ранее Кипшидзе срочно прибыл в Тбилиси из США.

Врач опасается, что состояние здоровья политика может резко ухудшиться на следующей неделе, если он не прекратит голодовку.

«Продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу», - отметил Кипшидзе, передает Sputnik Грузия.

Помимо этого, Кипшидзе опроверг заявление начальника пенитенциарной службы о том, что политик купил мед и прекратил голодовку. По словам врача, на это денег политику не хватило.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави.

В Грузии экс-президент страны проходит сразу по нескольким статьям. Суд заочно признал его виновным в организации нападения на депутата Вано Мерабишвили, а также приговорил к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и при разгоне митингов оппозиции в 2007 году.

Сразу после задержания экс-президент Грузии объявил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария.

Михаил Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Ранее его адвокат Бек Басилая сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов.