Власти США попросили от Грузии «справедливого отношения» к Саакашвили

Пока в Киеве звучат слова поддержки в адрес заключенного в тюрьму экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые ему шлет лично президент Украины Владимир Зеленский, который даже заявляет, «держит ситуацию на личном контроле». Супруга Саакашвили - подданная Нидерландов Сандра Рулофс, также пишет в соцсетях посты в защиту мужа. Однако неожиданно выясняется, что у Саакашвили и жена такая - не одна.

В самой же правящей партии Грузии считают, что целью возвращения Михаила Саакашвили был государственный переворот. О том, что он готовится приехать на родину, грузинские правоохранители знали и последние несколько дней тщательно следили за его перемещениями. Это был первый визит экс-президента за последние восемь лет в республику.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что арестуют Саакашвили по прибытии на родину. И вот он уже улыбающийся и в наручниках находится на территории тюрьмы в городе Рустави, неподалеку от Тбилиси. Оттуда, как заправский узник совести, успел написать письмо и объявить голодовку.

Сегодня, 2 октября, по всей стране проходят муниципальные выборы и своим появлением политик подлил масла в огонь. В Facebook бывший президент обратился к гражданам страны незадолго до ареста.

«Я оставил все в Киеве и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, буду арестован по полностью сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным в то время, в том числе и Путиным. Ни одна страна в мире признает это предложение, кроме России, но я все равно приехал, потому что я верю в свою страну и в каждого из вас», - наговорил Саакашвили.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что не собирается помиловать опального политика. В Грузии он проходит сразу по нескольким статьям: суд Тбилиси заочно признал его виновным в организации нападения на депутата Вано Мерабишвили, который активно критиковал власти страны. Также Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий по делу об убийстве банкира и при разгоне митингов оппозиции в 2007 году.

«Он был задержан в одном из домов в Тбилиси, где находился один. Он сам открыл дверь. Его задержала полиция, он не сопротивлялся», - прокомментировала омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

После задержания в Тбилиси выяснились еще и весьма пикантный подробности, связанные с личной жизнью Саакашвили. Через социальные сети бывший президент сообщил, что у него есть новая жена. И это - украинский депутат Елизавета Ясько. Правда, неизвестно, знает ли о ее появлении официальная супруга бывшего грузинского президента Сандра Рулофс, которая тем временем пишет посты в сетях в поддержку Саакашвили. Ролик с новоявленной избранницей Лизой Ясько был записан до отъезда Саакашвилии в Грузию и выложен в сеть после задержания.

«Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью», - сообщил Саакашвили, показ рядом с собою привлекательную блондинку.

По факту незаконного пересечения границы грузинские власти возбудили еще одно уголовное дело против Саакашвили. В связи с чем ему может грозить еще до пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем на задержание Саакашвили отреагировали уже и в США. Там сейчас внимательно наблюдают за ситуацией в Грузии. Госдепартамент уже призвал власти республики обеспечить справедливое отношение к экс-президенту в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами.