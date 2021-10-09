Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США

Атомная подводная лодка USS Connecticut ВМС США, столкнувшаяся неопознанным подводным объектом в Южно-Китайском море, имеет довольно богатую биографию. Инцидент, произошедший с субмариной в Тихом океане, далеко не первый, однако, самый опасный.

Тем не менее, согласно сообщениям американского командования, единственный ядерный реактор и связанная с ним двигательная установка не пострадали, и подлодка самостоятельно прибыла на базу острова Гуам. Члены экипажа не получили серьезных травм, передает Military Times со ссылкой на источники.

По информации издания, географическая точка, где произошло столкновение, «не указывает на наличие массива суши перед подлодкой». Также не наблюдается признаков того, что «инцидент носил враждебный характер».

Есть несколько версий касаемо вероятных причин происшествия. К примеру, случайное, а не намеренное столкновение с чужой подлодкой или не отмеченная на картах банка, возвышенность на морском дне, которая оказалась прямо по курсу субмарины США.

В любом случае, сам факт «таинственного» столкновения USS Connecticut и то обстоятельство, что сообщения об инциденте появились лишь спустя 6 дней, указывают на проблемы с выучкой экипажа, а также с возможностями субмарин этого проекта видеть и слышать обстановку вокруг себя, пишет «Российская газета».

Атомная подводная лодка USS Connecticut является второй в серии из трех субмарин проекта Seawolf (SSN-575). Первая из них носит название USS Seawolf (SSN-21), а заключительная – USS Jimmy Carter (SSN-23). По информации из открытых источников, строительство Connecticut было запущено в сентябре 1992 года на верфях города Гротон. На воду подлодку спустили 1 сентября 1997 года, а 11 декабря 1998 года ее ввели в состав флота.

Изначально USS Connecticut базировалась в порту Нью-Лондона на северо-восточном побережье Америки в одноименном штате Коннектикут. Субмарина успешно выполнила несколько походов на боевую службу.

В 2003 году после всплытия среди полярных льдов рядом с исследовательской станцией США подлодка столкнулась с белым медведем, который напал незнакомую железную махину и повредил резину на хвостовом стабилизаторе подлодки.

Весной и летом 2004 года USS Connecticut совершила дальний переход в составе группы кораблей НАТО, где приняла участие в операциях так называемой «Войны с терроризмом». После этого на три года отправилась на плановый ремонт с модернизацией.

В 2007 году для усиления присутствия ВМС США в Тихом океане субмарину перевели на военно-морскую базу «Китсап» на одноименном полуострове в штате Вашингтон. Она является второй после Сан-Диего по значимости американской базой на Тихом океане, а также географически ближайшей к России.

В Китсапе сосредоточено около половины всех стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо». Кроме того, на базе располагается крупнейшее во флоте США хранилище топлива и ядерного оружия, а также единственный на тихоокеанском побережье Америки сухой док, который способен принимать авианосцы.

В период с 2012 по 2017 год USS Connecticut находилась на очередном капитальном ремонте. В начале 2018 года подлодка участвовала в приполярных учениях ICEX, а 2019 году пережила поддерживающий ремонт на верфи Пьюджет-Саунд.

Вооружение субмарины – до 50 ракет типа «Гарпун» и «Томогавк» с запуском из восьми торпедных аппаратов, а также торпеды и мины. Рабочая глубина погружения USS Connecticut составляет 580 метров, а предельная – 610 метров. В состав экипажа входят 126 человек, и только 15 офицеров.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов рассказал, что причиной нештатной ситуации с подводной лодкой ВМС США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона могла стать слабая профессиональная подготовка американских военных моряков.