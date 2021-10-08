Военный эксперт назвал возможную причину инцидента с подлодкой ВМС США

Причиной нештатной ситуации с подводной лодкой ВМС США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона могла стать слабая профессиональная подготовка американских военных моряков. Такую версию в беседе со «Звездой» озвучил военный эксперт Иван Коновалов. Он отметил, что это далеко не первый подобный случай с атомными субмаринами Соединенных Штатов.

«Военно-морские силы США, действующие в этом регионе, в последние годы очень сильно отличались постоянной аварийностью. У них была масса столкновений, причем с человеческими жертвами. В Пентагоне пришли к выводу, что это связано с профессиональным уровнем американских моряков. Личный состав не слишком хорошо обучен. Подобных инцидентов было много, что касается конкретного случая - сложно сказать. Командир подлодки и его офицеры могли заявить что угодно, а как оно было на самом деле известно только им», - сказал Коновалов.

Инцидент с американской подлодкой USS Connecticut (SSN 22) произошел еще второго октября во время военных учений в Южно-Китайском море, однако США сообщили о нем лишь через шесть дней.

В ходе столкновения с неизвестным объектом травмы средней и легкой степени тяжести получили 11 военнослужащих. Сегодня атомная подлодка прибыла на базу острова Гуам. Субмарина добралась до места своим ходом.