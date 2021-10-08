Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военный эксперт назвал возможную причину инцидента с подлодкой ВМС США

Ян Брацкий
21:23 08.10.2021
Сегодня поврежденная субмарина своим ходом добралась до военной базы на острова Гуам, где крейсер будет осмотрен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Navy
Читайте нас на:

Причиной нештатной ситуации с подводной лодкой ВМС США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона могла стать слабая профессиональная подготовка американских военных моряков. Такую версию в беседе со «Звездой» озвучил военный эксперт Иван Коновалов. Он отметил, что это далеко не первый подобный случай с атомными субмаринами Соединенных Штатов.

«Военно-морские силы США, действующие в этом регионе, в последние годы очень сильно отличались постоянной аварийностью. У них была масса столкновений, причем с человеческими жертвами. В Пентагоне пришли к выводу, что это связано с профессиональным уровнем американских моряков. Личный состав не слишком хорошо обучен. Подобных инцидентов было много, что касается конкретного случая - сложно сказать. Командир подлодки и его офицеры могли заявить что угодно, а как оно было на самом деле известно только им», - сказал Коновалов.

Инцидент с американской подлодкой USS Connecticut (SSN 22) произошел еще второго октября во время военных учений в Южно-Китайском море, однако США сообщили о нем лишь через шесть дней.

В ходе столкновения с неизвестным объектом травмы средней и легкой степени тяжести получили 11 военнослужащих. Сегодня атомная подлодка прибыла на базу острова Гуам. Субмарина добралась до места своим ходом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.