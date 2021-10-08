Раскрыты подробности столкновения субмарины США с неизвестным объектом

Стали известны подробности инцидента с участием американской подлодки USS Connecticut. Напомним, в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе судно при погружении столкнулось с неизвестным объектом, передает Fox News.

Инцидент произошел еще 2 октября, но известно о нем стало лишь сейчас. В результате столкновения ядерная силовая установка не пострадала, однако, 11 военнослужащих получили травмы средней и легкой степени тяжести, в том числе шишки, синяки и рваные раны. При этом срочная госпитализация никому не потребовалась.

Речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой. Сейчас USS Connecticut самостоятельно возвращается в порт острова Гуам.

«Безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС. Подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии», - сообщает СМИ со ссылкой пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Также утверждается, что в момент столкновения суши перед лодкой не было, также ничто не указывает на враждебный характер инцидента.