Поврежденная американская подлодка прибыла на остров Гуам

Атомная подлодка ВМС США Connecticut, которая получила повреждения во время столкновения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, прибыла на базу острова Гуам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Сообщается, что субмарина добралась до базы своим ходом. Кроме того, газета Washington Post, ссылаясь на источник в ВМС, пишет, что Китай не был причиной столкновения.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе со «Звездой» предположил, что атомная субмарина могла столкнуться с гражданским судном. Он отметил, что подобные инциденты с американскими боевыми кораблями в последнее время перестали быть редкостью.

Инцидент с американской подлодкой произошел еще 2 октября во время военных учений в Южно-Китайском море, однако США сообщили о нем лишь через шесть дней. В ходе столкновения с неизвестным объектом травмы средней и легкой степени тяжести получили 11 военнослужащих.