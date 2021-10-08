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Участникам избиения в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство

Роман Захаров
21:40 08.10.2021
Злоумышленникам также предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участникам жестокой расправы над пассажиром московского метро предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (Покушение на убийство; Угроза применения насилия в отношении представителей власти)», - сказала она.

В настоящий момент следствию известно, что 4 октября трое уроженцев Дагестана, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, вели себя неадекватно: нецензурно выражались и высказывали угрозы и оскорбления в адрес присутствующих. Находившийся рядом молодой человек сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия, после чего обвиняемые набросились на него толпой и жестоко избили.

После совершения преступления злоумышленники попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции. При задержании один из них попытался лезвием канцелярского ножа ударить правоохранителей, а другой - распылил в сторону стражей порядка содержимое перцового баллончика.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и достиг обсуждений на самом высоком уровне. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал участников нападения подонками, глава СК РФ принял решение о награждении сделавшего замечание дебоширам молодого человека и женщины, которая помогла задержать преступников, а мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить пострадавшему крупную денежную сумму.

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