В стране и мире Песков назвал избивших человека в московском метро подонками Анна Назайкина По словам представителя Кремля, когда речь идет о таких безнравственных поступках, не имеет значение, какой национальности злоумышленники. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жестоко избившие человека в московском метро являются подонками. «Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», - сказал он. Напомним, что драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика