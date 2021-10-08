Заступившемуся за девушку в метро выплатят два миллиона рублей

В Москве заступившемуся за девушку в столичном метро выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн руб.», - заявил градоначальник на странице в Twitter.

Ранее Собянин проведал молодого человека в больнице. По словам мэра, его состояние улучшилось, впереди его ждет операция.

Напомним, что драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако впоследствии были задержаны полицейскими.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жестоко избившие человека в московском метро являются подонками. По словам представителя Кремля, когда речь идет о таких безнравственных поступках, не имеет значения, какой национальности злоумышленники.