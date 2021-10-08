В ООН поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Управление верховного комиссара ООН по правам человека поздравило российского журналиста Дмитрия Муратова и филиппинку Марию Ресса в связи с присуждением им Нобелевской премии мира. Со слов пресс-секретаря Равины Шамдасани, присуждение премии журналистам является признанием важности их работы в современных условиях.

«На протяжении многих лет мы наблюдаем рост числа нападений на журналистов и во время изоляции от COVID. Я думаю, что буду говорить от имени верховного комиссара (Мишель Бачелет), когда я поздравляю всех журналистов, которые делают свою работу, чтобы держать нас в курсе и усиливать голоса жертв повсюду», - приводит Reuters слова пресс-секретаря Равины Шамдасани на брифинге ООН в Женеве.

Муратов и Ресса были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова. Дмитрий Муратов - российский журналист и телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Мария Ресса - филиппинская журналистка и писательница, является соучредителем новостного сайта Rappler. Около 20 лет она работала в Юго-Восточной Азии репортером-расследователем.

Ранее в Кремле поздравили Муратова с присуждением ему престижной премии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что журналист работает последовательно и привержен своим идеалам. Он талантлив и смел, добавил Песков.