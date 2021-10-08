Муратов объяснил вручение ему Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в беседе со «Звездой» заявил, что Нобелевскую премию мира за 2021 год, которую ему присудили, является наградой в первую очередь для всех погибших за свободу слова сотрудников издания.

«Я вам прямо скажу. Я считаю, что это премия Ане Политковской и Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Наташе Эстемировой. Это премия Насти Бабуровой, это премия Стаса Маркелова. Вот прям так я и считаю. Это премия наших погибших за свободу слова, за демократию людей. То, что я оказался этим бенифициаром, так нет, я не буду», - сказал он.

Напомним, что сегодня Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту Дмитрию Муратову. Они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова.

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября. Вручение престижной премии запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.