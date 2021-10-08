В Кремле поздравили Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поздравляют главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира.

По словам Пескова, журналист последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Отмечалось, что они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин лично поздравить Муратова, представитель Кремля добавил, что «не знает», так как об этом стало известно «только что».

Ранее Дмитрий Муратов рассказал «Звезде», что Нобелевская премия мира за 2021 год, которую ему присудили, является наградой в первую очередь для всех погибших за свободу слова сотрудников издания.