Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили Марии Ресса и Дмитрию Муратову

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту Дмитрию Муратову.

Они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова. Об этом рассказали в Нобелевском комитете.

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября. Вручение престижной премии запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.

Дмитрий Муратов - российский журналист, телеведущий. Один из основателей и главный редактор «Новой газеты».

Мария Ресса - филиппинская журналистка и писательница, является соучредителем новостного сайта Rappler. Около 20 лет работала в Юго-Восточной Азии репортером-расследователем.

Накануне стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал писатель Абдулразак Гурна из африканской Республики Танзания, в настоящий момент живущий в Великобритании.