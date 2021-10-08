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Россия не пригласила атташе НАТО на основной этап «Запада-2021» из принципа взаимности

Тимур Шерзад
13:10 08.10.2021
Замминистра обороны Фомин напомнил, что в учениях «Запад-2021» приняло участие около 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. 
Россия не пригласила атташе НАТО на основной этап «Запада-2021» из принципа взаимности
© Фото: Минобороны России
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Россия не пригласила военных атташе НАТО на основной этап «Запада-2021» из принципа взаимности. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. 

«Военные атташе стран НАТО на этот этап учений, исходя из принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичные учения альянса "Защитник Европы - 2021"», - сообщил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин напомнил, что в учениях «Запад-2021» приняло участие около 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. 

Около 2 000 человек прислали государства ОДКБ и ШОС. Присутствовали наблюдатели от Вооруженных сил Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. Учения проходили на пяти полигонах в Белоруссии и десяти полигонах в России, а также в Балтийском море. 

В ходе учений на территории России было отработано управление авиацией и войсками ПВО в случае отражения воздушной атаки. Кроме того, была опробована единая система управления тактического звена для подразделений и воинских частей. На учениях впервые провели массовое ночное десантирование, отработали ликвидацию роя беспилотников. Первый раз применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М».

Фомин отметил, что Россия уведомила о численности российских военных на учениях Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за 42 дня. 

Ранее сообщалось, что в основу учений «Запад-2021» легла отработка новых форм и способов войны.

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