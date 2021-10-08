Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Замминистра обороны РФ Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах учений «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
13:09 08.10.2021
Замглавы военного ведомства подчеркнул, что маневры носили плановый характер, а подобные стратегические учения Россия проводит каждый год на базе одного из четырех военных округов.
Замминистра обороны РФ Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах учений «Запад-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах прошедших стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

На брифинге присутствовали более 60 военных атташе из стран СНГ, Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, в том числе стран НАТО.

Фомин подчеркнул, что маневры носили плановый характер, а подобные стратегические учения Россия проводит каждый год на базе одного из четырех военных округов.

«Так, например, в 2018 году учение проведено в Восточном военном округе, в 2019 году - в Центральном военном округе, в 2020 году - в Южном военном округе. В 2021 году, соответственно, в Западном военном округе», - напомнил замминистра.

По его словам, представленная информация должна снизить военную напряженность в Европе и «накал спекуляций на тему военной активности России в регионе». При этом Фомин подчеркнул, что на аналогичные брифинги по учениям, которые проходили в странах НАТО, российские военные атташе не приглашались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.