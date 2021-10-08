Замминистра обороны РФ Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах учений «Запад-2021»

Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах прошедших стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

На брифинге присутствовали более 60 военных атташе из стран СНГ, Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, в том числе стран НАТО.

Фомин подчеркнул, что маневры носили плановый характер, а подобные стратегические учения Россия проводит каждый год на базе одного из четырех военных округов.

«Так, например, в 2018 году учение проведено в Восточном военном округе, в 2019 году - в Центральном военном округе, в 2020 году - в Южном военном округе. В 2021 году, соответственно, в Западном военном округе», - напомнил замминистра.

По его словам, представленная информация должна снизить военную напряженность в Европе и «накал спекуляций на тему военной активности России в регионе». При этом Фомин подчеркнул, что на аналогичные брифинги по учениям, которые проходили в странах НАТО, российские военные атташе не приглашались.