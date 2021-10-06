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Момент задержания избивших пассажира московского метро попал на видео

Роман Захаров
18:24 06.10.2021
Все участвовавшие в избиении молодого человека злоумышленники решением суда были заключены под стражу.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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МВД РФ опубликовало кадры задержания троих злоумышленников, избивших пассажира московского метро. На записи, снятой камерами наблюдения в подземке, видно, как преступники пытаются убежать с места происшествия. На другом видео, сделанном нагрудным регистратором полицейского, видно, что стражи порядка догнали нападавших на улице, при этом один из них в момент задержания пытается сопротивляться.

Инцидент произошел накануне на Арбатско-Покровской ветке метрополитена Москвы. Происшествие сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как трое преступников пинают ногами лежащего на полу окровавленного человека. За несчастного пытаются вступиться немногочисленные очевидцы, судя по голосам, это женщины, однако агрессоры начинают угрожать расправой и им.

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавших по горячим следам. Ими, по данным РИА Новости, оказались ранее судимые приезжие из Дагестана. Против них в настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако статью, по сообщениям СК РФ, могут переквалифицировать на более тяжелую - «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Как позже сообщили СМИ, все началось с того, что трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали, ругались матом, приставали к окружающим. Им сделала замечание стоявшая рядом девушка, на которую злоумышленники тут же обрушились с многочисленными оскорблениями.

За девушку заступился 25-летний молодой человек по имени Роман. После небольшой словесной перепалки агрессоры, по данным журналистов, исподтишка ударили Романа, повалили его на пол и принялись бить ногами. В настоящий момент пострадавший находится в больнице с переломами костей лица. Все трое преступников решением суда заключены под стражу.

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