Избитый в метро москвич опубликовал фото из больницы

Избитый в московском метро Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии. Молодой человек опубликовал снимок из больничной палаты, где он находится после инцидента. На кадрах один глаз мужчины закрыт марлевой повязкой, на лице видны следы побоев.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно... спасибо всем за пожелания, очень приятно, желаю всем не попадать в такие инциденты, и здоровья», - написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел накануне на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Стоявшая рядом девушка сделала им замечание, после чего злоумышленники обрушились на нее с оскорблениями.

Пострадавший заступился за девушку, после чего был жестоко избит ногами прямо в вагоне. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но позже были задержаны полицейскими. Сегодня суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста.