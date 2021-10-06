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Избитый в метро москвич опубликовал фото из больницы

Ян Брацкий
21:30 06.10.2021
В ходе драки молодой человек получил переломы костей лица, многочисленные ушибы и ссадины.
Избитый в метро москвич опубликовал фото из больницы
© Фото: UNEWS.PRO, VK
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Избитый в московском метро Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии. Молодой человек опубликовал снимок из больничной палаты, где он находится после инцидента. На кадрах один глаз мужчины закрыт марлевой повязкой, на лице видны следы побоев.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно... спасибо всем за пожелания, очень приятно, желаю всем не попадать в такие инциденты, и здоровья», - написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел накануне на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Стоявшая рядом девушка сделала им замечание, после чего злоумышленники обрушились на нее с оскорблениями.

Пострадавший заступился за девушку, после чего был жестоко избит ногами прямо в вагоне. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но позже были задержаны полицейскими. Сегодня суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста.

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