Вакцину «Спутник V» признали в Международном союзе биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину «Спутник V». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организации.

Такое решение, отмечает агентство, может избавить привитых российским препаратом спортсменов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на COVID-19 во время соревнований.

«Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия. IBU проинформирует команды о правилах проезда/въезда ближе к началу соревнований, в отношении которых применяются национальные правила», - рассказали в Международном союзе биатлонистов.

В сообщении также говорится, что IBU признал вакцины Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие препараты, официально одобренные в государствах, которые представляют биатлонисты.

Международный сезон стартует в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU состоятся в Швеции.

Ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что после согласования ряда документов процедура оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет вскоре возобновлена.

Напомним, в настоящее время российский препарат «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность отечественной вакцины составляет 97,6%.