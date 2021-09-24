Гинцбург объяснил конкуренцией проблемы с признанием вакцины «Спутник V» в мире

Проблемы с признанием российской вакцины «Спутник V» в мире связаны с конкуренцией на рынке препаратов. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сложность заключается в том, что оборот вакцины от коронавируса превосходит или равен обороту всех других лекарственных средств на планете, что приносит значительные дивиденды.

«Поэтому одобрение международными организациями "Спутника V" открывает возможность для наших коммерческих структур... доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», - сказал Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Гинцбург полагает, что переговоры о признании «Спутника V» международными организациями, в частности ВОЗ, могут продлиться довольно долго. Он добавил, что переговоры ведут Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которым от центра Гамалеи по запросу предоставляется вся необходимая информация.

Ранее в РФПИ заявили, что взаимное признание странами вакцин от COVID-19 может произойти уже в течение этого года, так как страны поймут, что нельзя все время идти на поводу у компаний «большой фармы».