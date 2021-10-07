В ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания «Спутник V»

После согласования ряда документов, процедура оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет возобновлена. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

С ее слов, речь идет о заполнении данных в досье, которое вскоре должен предоставить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс», - приводит РИА Новости слова Симао.

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность российского лекарственного препарата составила 97,6 процентов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавирусной инфекции прошли вакцинацию более 40 миллионов человек, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом.