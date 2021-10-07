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В ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания «Спутник V»

Ян Брацкий
18:29 07.10.2021
В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек.
В ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания «Спутник V»
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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После согласования ряда документов, процедура оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет возобновлена. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

С ее слов, речь идет о заполнении данных в досье, которое вскоре должен предоставить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс», - приводит РИА Новости слова Симао.

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность российского лекарственного препарата составила 97,6 процентов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавирусной инфекции прошли вакцинацию более 40 миллионов человек, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом.

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