Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро

Ян Брацкий
16:15 07.10.2021
Четвертого октября трое уроженцев Дагестана жестоко избили Романа Ковалева в вагоне метро, когда он заступился за девушку.
© Видео: podslushano_v_izmailovo, Instagram © Фото: podslushano_v_izmailovo, Instagram
Читайте нас на:

В Сети опубликованы кадры задержания подозреваемых в жестоком избиении мужчины в московском метро. На видео один из них лежит на тротуаре лицом вниз, а сотрудник полиции пытается застегнуть за его спиной наручники. Предполагаемый подельник стоит рядом в окружении правоохранителей. Задержанный громко кричит.

Сейчас участники резонансной истории находятся под арестом. Следствие подозревает их в избиении Романа Ковалева, который заступился за девушку в вагоне метрополитена. Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана вели себя вызывающе, громко матерились и смеялись. После замечания от пассажирки принялись ее оскорблять и угрожать девушке. Роман вступился за нее и был избит на глазах у других пассажиров.

На следующий день подозреваемых задержали. Идет следствие. Пострадавший госпитализирован в одну из больниц с травмами головы, переломами костей носа и лица. Врачи ждут, когда у юноши спадет сильный отек, чтобы продолжить лечение.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил наградить Ковалева за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:54 Спорт
В МИД РФ назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации UEFA
16:17 Армия
Видео
Два полка мобильного резерва формируются на востоке РФ в ответ на угрозы нацбезопасности
14:44 В стране и мире
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявлено обвинение
14:21 В стране и мире
Суд на Украине заочно арестовал экс-президента Януковича
12:02 В стране и мире
Видео
«Могли бы ударить ее»: девушка вступившегося за пассажирку метро высказалась о произошедшем
Популярное
Видео
Переломы лицевой кости и носа: избитый в московском метро опубликовал фото из больницы
Видео
Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.