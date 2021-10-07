На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро

В Сети опубликованы кадры задержания подозреваемых в жестоком избиении мужчины в московском метро. На видео один из них лежит на тротуаре лицом вниз, а сотрудник полиции пытается застегнуть за его спиной наручники. Предполагаемый подельник стоит рядом в окружении правоохранителей. Задержанный громко кричит.

Сейчас участники резонансной истории находятся под арестом. Следствие подозревает их в избиении Романа Ковалева, который заступился за девушку в вагоне метрополитена. Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана вели себя вызывающе, громко матерились и смеялись. После замечания от пассажирки принялись ее оскорблять и угрожать девушке. Роман вступился за нее и был избит на глазах у других пассажиров.

На следующий день подозреваемых задержали. Идет следствие. Пострадавший госпитализирован в одну из больниц с травмами головы, переломами костей носа и лица. Врачи ждут, когда у юноши спадет сильный отек, чтобы продолжить лечение.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил наградить Ковалева за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.