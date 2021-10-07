Бастрыкин поручил наградить заступившегося за девушку в метро Романа Ковалева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил наградить Романа Ковалева, заступившегося за девушку в метро. Молодого человека жестоко избили после того, как он попытался успокоить хулиганов, оскорблявших одну из пассажирок. Теперь Ковалева наградят медалью «Доблесть и отвага».

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел четвертого октября на перегоне станций «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Трое молодых людей шумели в вагоне, громко ругались и вели себя вызывающе. На замечание девушки они ответили грубой бранью и начали ей угрожать. Ковалев вступился за нее, после чего был избит.

У мужчины диагностирован перелом костей носа и лица, серьезно пострадал глаз. На следующий день все трое фигурантов возбужденного по данному факту уголовного дела были задержаны полицией. Суд принял решение об их аресте.