«Голова как орех»: жестоко избитый в московском метро рассказал о произошедшем

Жестоко избитый в столичном метрополитене москвич Роман Ковалев рассказал «Звезде» о своем самочувствии, а также раскрыл некоторые подробности происшествия в подземке.

«Я вообще не отключился. Мне несколько раз прилетело и в висок, и в челюсть. Хорошо, что ничего из этого не было сломано... У меня еще голова как орех», - сказал он.

Когда отеки спадут, молодому человеку предстоит операция - ему будут вправлять нос. Также, по словам Ковалева, есть вероятность, что придется корректировать зрение.

Также москвич рассказал, что в тот злополучный вечер в понедельник он ездил знакомиться к родителям девушки, а в среду должен был присутствовать на дне рождения его мамы.

«Все это буквально за одну станцию произошло. Девушка где-то через час подскочила. Полицию сразу кто-то вызвал. Скорая помощь минут через десять тоже на месте была», - рассказал молодой человек.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Сейчас они находятся под арестом.