«Кость пробита»: избитый в московском метро рассказал о своем состоянии

Роман Ковалев, жестоко избитый в вагоне московского метро, рассказал «Звезде», что до сих пор находится в больнице. Медики ждут, когда спадет отек, только тогда, по словам молодого человека, они смогут поставить окончательные диагнозы и назначить необходимое лечение.

«Отекшее лицо сильно, жду, когда все спадет. Нос точно придется вправлять. Не знаю, трещина или перелом у меня под левым глазом, кость пробита, поэтому сильное воспаление сейчас. Я в больнице еще больше недели точно, надо подождать, пока спадут отеки, чтобы понять, какие операции дальше делать», - сообщил он.

Потерпевший также отметил, что пока у него мало информации о злоумышленниках, избивших его в поезде метро.

«Насколько я знаю, у одного условка, он сто процентов попадает в тюрьму. С другими пока без понятия», - сказал Ковалев.

Молодой человек признался, что о своем поступке не жалеет и верит, что нападавшие получат по заслугам. Ранее он опубликовал фотографию из больницы, куда его госпитализировали после нападения.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Сейчас они находятся под арестом.