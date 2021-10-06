Экономист объяснил суть проблем в энергетическом секторе Европы

Доцент финансового университета при правительстве России Олег Комолов объяснил стремительный рост цен на газ в Европе. В беседе со «Звездой» эксперт назвал несколько причин, которые вывели рынок из состояния равновесия.

«Главную причину надо искать в выходе мировой экономики из пандемии. Выросли цены на многие сырьевые товары и все это связано с оживлением экономики. Возрастает спрос на ресурсы, обостряется конкуренция покупателей на рынке и это ведет к росту цен», - сказал Комолов.

На данный момент запасы газа в Европе невелики, уточнил он. По прогнозам зима будет суровой и сейчас многие компании стремятся создать некий запас, чтобы обеспечить потребителей в будущем.

«Еще одним фактором роста цен является переход газового рынка с долгосрочных контрактов к спотовым сделкам. Европейцы пытаются подорвать монополию "Газпрома" и переходят на биржевые цены. В условиях роста спроса они и подскочили», - объяснил собеседник «Звезды».

Россия может получить свои дивиденды из сложившейся ситуации и это вовсе не деньги, напомнил Комолов.

«Это стимулирует интерес к "Северному потоку - 2". Чем дольше "поток" не будет включен в работу, тем дольше в ЕС будет сохраняться дефицит газа. Политика приходит на службу экономики. Если трубопровод не будет включен в ближайшее время - Европа всю зиму проживет в условиях дефицита энергоресурсов», - предупредил экономист.

Высокие цены на газ, а сегодня за тысячу кубометров топлива на бирже предлагают около двух тысяч долларов, выгоды лишь отчасти, уверен он.

«Сейчас "Газпром" не продает по такой высокой цене, он связан долгосрочными контрактами. А если перейдем на спот, то высокие экспортные цены скажутся на уровне внутренних цен. Так ситуация устроена во все отраслях, где Россия производит экспортный товар», - разъяснил доцент финансового университета.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил суматоху и неразбериху на энергетическом рынке Европы. По мнению главы государства, к этому привели неверные решения политиков и стремление отказаться от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных сделок.