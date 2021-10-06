Оператор «Северного потока - 2» заявил о соответствии газопровода всем нормам

Газопровод «Северный поток - 2» соответствует всем законам, которые применимы к нему, а также имеет разрешение на эксплуатацию от стран Евросоюза и России. Тем не менее оператор проекта продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы соответствовать всем нормам, включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) 4 октября потребовало от оператора газопровода предоставить информацию о соответствии «Северного потока - 2» всем нормативным требованиям ЕС.

В Nord Stream 2 AG, в свою очередь, заверили, что трубопровод получил все необходимые разрешения, подтверждающие его соответствие с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права.

«Компания Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG), имплементирующему положения газовой директивы ЕС в германское законодательство», - заключили в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что первая нитка «Северного потока - 2» будет заполняться газом с российской площадки береговых объектов. Объем газа, необходимого для достижения нужного давления в системе, составит порядка 300 миллионов кубических метров.