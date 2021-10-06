Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1900 долларов за тысячу кубов

Светлана Иванова
11:47 06.10.2021
Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют о новом историческом рекорде в 1900 долларов за тысячу кубов, затем стоимость газа упала в течение 10 минут на 200 долларов.
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1900 долларов за тысячу кубов
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Цена на газ в Европе 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, после открытия торгов стоимость на «голубое топливо» в Европе подскочила до 1637 долларов за 1 тысячу кубических метров, затем превысила отметку в 1700 долларов, к 11:22 подросла к 1711 долларам за кубический метр, а к 11:28 – к 1900 долларам, после чего упала в течение 10 минут на 200 долларов.

Ранее зампредседатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс причиной высоких цен на газ назвал рекордный спрос на энергоресурсы за последние 25 лет.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прогнозирует, что стоимость «голубого топлива» останется высокой на протяжении всей зимы и начнет снижение только весной.

Страны Евросоюза, в свою очередь, призвали выяснить причины рекордного повышения цен на газ. Министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции сделали совместное заявление, предложив  установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:31 В стране и мире
Задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова
10:37 В стране и мире
Премьер Грузии заявил, что психологическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось
10:17 В стране и мире
В Евросоюзе призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
09:37 В стране и мире
В Москве зафиксировали очередной рекорд атмосферного давления
07:55 В стране и мире
Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Популярное
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
Семечки назвали угрозой для иммунитета
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.