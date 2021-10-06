Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1900 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, после открытия торгов стоимость на «голубое топливо» в Европе подскочила до 1637 долларов за 1 тысячу кубических метров, затем превысила отметку в 1700 долларов, к 11:22 подросла к 1711 долларам за кубический метр, а к 11:28 – к 1900 долларам, после чего упала в течение 10 минут на 200 долларов.

Ранее зампредседатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс причиной высоких цен на газ назвал рекордный спрос на энергоресурсы за последние 25 лет.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прогнозирует, что стоимость «голубого топлива» останется высокой на протяжении всей зимы и начнет снижение только весной.

Страны Евросоюза, в свою очередь, призвали выяснить причины рекордного повышения цен на газ. Министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции сделали совместное заявление, предложив установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.