Путин назвал ошибочной политику краткосрочных газовых контрактов Европы

Холодная зима привела к нехватке запасов газа в хранилищах Европы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что политика краткосрочных европейских газовых контрактов оказалась ошибочной. Также, по его мнению, резкие и необдуманные действия на энергорынке в настоящий момент приводят к серьезным дисбалансам.

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - объяснил президент.

Напомним, стоимость газа в странах Европы в среду, 6 октября, в очередной раз обновила рекордные показатели и превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубов.