Эхо политических ошибок: почему в Европе резко выросли цены на газ

Столь серьезных потрясений европейский газовый рынок еще не испытывал никогда. Резкий утренний скачек цен фактически пробил исторический максимум и достиг 1950 долларов за тысячу кубометров. Затем откат и снова резкий рост. Европа в растерянности. Саммит ЕС, который проходит в Брюсселе показывает: единого мнения, что же именно нужно предпринять в этих условиях, нет. Премьер-министр Испании Педро Санчес газовый кризис назвал беспрецедентным и потребовал от Евросоюза чрезвычайных и решительных мер.

«Во-первых, мы должны сделать совместную закупку газа, вместе мы сильнее, точно так же, как мы сделали совместной закупку вакцин, которая гарантировала доступ к вакцинам для всего испанского и европейского общества. А во-вторых, мы должны пересмотреть систему ценообразования энергетического рынка в Европе», - сказал премьер министр Испании Педро Санчес.

Министры финансов Франции, Чехии, Испании, Греции и Румынии требуют немедленно разобраться в том, как функционирует европейский газовый рынок в условиях кризиса. Традиционно, не меняет своей риторики Польша. Премьер страны в повышении цен, ожидаемо, обвинил Россию.

«Цены устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства», - высказал свою позицию премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Энергетический кризис в Европе, нарастает как снежный ком. Подземные газовые хранилища заполнены не в достаточной степени. Переход на возобновляемые источники энергии и так называемые зеленые технологии оказался крайне дорогостоящим и ненадежным. Например, из-за отсутствия ветра этой осенью в Великобритании практически остановились ветряные генераторы, и страна была вынуждена расконсервировать электростанции, работающие на угле. Кроме того, Евросоюз намеренно отказался долгосрочных контрактов, которые гарантировали бы ценовую стабильность. Об ошибках ЕС сегодня говорил президент России Владимир Путин.

«Практика наших европейских партнеров. Эта практика еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности», - сказал Путин.

То, что сейчас происходит на газовом рынке, считают аналитики, это результат спекуляции трейдеров, и никакого реального основания не имеет. А возможным это стало благодаря либеральной европейской политике.

«Все посчитали, что газовый либеральный рынок - это классно и для потребителя, он будет давать лучшую цену. Он действительно давал ее лучше в пандемию. Упал спрос, предложение осталось и 40 долларов была шикарная цена на газ. Но с другой стороны, сейчас предложение не выросло, а спрос резко вырос. Хранилища опустели, спрос на газ есть, экономики растут после пандемии», - объяснил директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Наиболее энергозатратные предприятия Европы вынуждены сокращать свои производственные мощности. Крупные химические заводы по производству аммиака и различных удобрений в Германии, Великобритании, Австрии и Норвегии уже заявили о снижении объемов производства. Вслед за газом дорожает уголь. В то же время, достроенный газопровод «Северный поток-2» до сих пор не запущен в эксплуатацию. Хотя именно он, по мнению экспертов, может улучшить ситуацию на газовом рынке и дать дополнительные объемы газа Европе, которые ей очень нужны в отопительный сезон.

Синоптики, тем временем, предсказывают старому свету холодную зиму. Рост цен на газ уже повлек в Европе повышение тарифов на тепло и электроэнергию для простых граждан. Недовольство среди жителей европейский городов растет.

Венгрия, пожалуй, единственное европейское государство, которое в газовом вопросе пошло своим путем и заключило прямой контракт с «Газпромом» на выгодных для себя условиях. И этой зимой жителям страны не придется переживать повышения цен на тепло или понижения температуры в домах.

«ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают», - считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Естественно, отреагировал Киев, который теряет серьезные доходы от виртуального реверса газа. Украина традиционно политизирует этот вопрос, обвиняя Россию в желании задушить украинскую экономику.

«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через нее. Хотел бы здесь также отметить: наши контрактные обязательства о поставках газа через ГТС Украины - 40 миллиардов кубических метров газа в год. И за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил прокачку через ГТС Украины более чем на 8%. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим поставки газа через территорию Украины», - сказал президент РФ.

Венгерский пример решения газового вопроса, похоже, не останется единственным. Сербский лидер Александр Вучич уже заявил, что обратится к Путину с просьбой помочь Сербии в энергетическом кризисе.