Путин объяснил «истерику и неразбериху» на газовом рынке ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил «истерику и неразбериху» на европейских топливных рынках. Причинами происходящего стали спекуляции на климатических проблемах и сокращение инвестиций, сказал глава государства. Кроме того, он указал на необходимость плавного перехода к альтернативной энергетике.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Энергетический кризис разразился в Европе более месяца назад. Стоимость газа стремительно выросла и сегодня, по данным лондонской биржи ICE Futures, достигла 1300 долларов за 1000 кубометров топлива.