Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на газовом рынке ЕС

Ян Брацкий
17:38 05.10.2021
По данным лондонской биржи, стоимость газа в Европе достигла отметки в 1300 долларов за 1000 кубометров.
Путин объяснил «истерику и неразбериху» на газовом рынке ЕС
© Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил «истерику и неразбериху» на европейских топливных рынках. Причинами происходящего стали спекуляции на климатических проблемах и сокращение инвестиций, сказал глава государства. Кроме того, он указал на необходимость плавного перехода к альтернативной энергетике.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Энергетический кризис разразился в Европе более месяца назад. Стоимость газа стремительно выросла и сегодня, по данным лондонской биржи ICE Futures, достигла 1300 долларов за 1000 кубометров топлива.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:46 В стране и мире
СК подготовил материалы для экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории
15:26 В стране и мире
Видео
Корабль с киноэкипажем состыковался с МКС
16:39 В стране и мире
После крушения судна «Фаворит» в Белом море могли спастись несколько человек
14:04 Спорт
Видео
Раскрыты подробности хода судебного разбирательства тренера Хохлова с Facebook
14:01 В стране и мире
Видео
Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях
Популярное
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда
Видео
Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях
Человечеству предрекли глобальный кризис грядущей зимой
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.