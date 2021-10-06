Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич попросит Путина о помощи Сербии из-за рекордных цен на газ

Ян Брацкий
16:59 06.10.2021
Накануне стоимость газа на европейских биржах поднялась до 1 900 долларов за тысячу кубометров топлива.
Вучич попросит Путина о помощи Сербии из-за рекордных цен на газ
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса, который разразился в Европе. Свою просьбу Вучич планирует озвучить через вице-премьера российского кабмина Юрия Борисова во время его визита в столицу Сербии.

«Сейчас газ подорожал до $1 900, наша цена и далее $270 за тысячу кубометров. Завтра вице-премьер РФ Юрий Борисов приезжает в Белград, и для меня это будет очень важный разговор. Передам мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», - цитирует ТАСС слова Вучича.

Накануне стоимость газа в странах Европы в очередной раз обновила рекордные показатели и превысила отметку в 1 900 долларов за 1 000 кубов. Президент Владимир Путин сегодня отметил, что причиной происходящего на рынках Европы стала холодная зима, которая привела к нехватке запасов газа в хранилищах.

При этом глава государства подчеркнул, что политика краткосрочных европейских газовых контрактов оказалась ошибочной. Также, по его мнению, резкие и необдуманные действия на энергетическом рынке в настоящий момент приводят к серьезным дисбалансам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
Видео
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
17:42 В стране и мире
В Совбезе РФ рассказали о новой тактике террористов для распространения COVID-19
17:08 В стране и мире
Видео
СК показал кадры следственных действий по делам о пытках заключенных под Саратовом
13:11 В стране и мире
Видео
Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину
12:49 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в основу «Запада-2021» легла отработка новых форм и способов войны
Популярное
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.