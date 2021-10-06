Вучич попросит Путина о помощи Сербии из-за рекордных цен на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса, который разразился в Европе. Свою просьбу Вучич планирует озвучить через вице-премьера российского кабмина Юрия Борисова во время его визита в столицу Сербии.

«Сейчас газ подорожал до $1 900, наша цена и далее $270 за тысячу кубометров. Завтра вице-премьер РФ Юрий Борисов приезжает в Белград, и для меня это будет очень важный разговор. Передам мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», - цитирует ТАСС слова Вучича.

Накануне стоимость газа в странах Европы в очередной раз обновила рекордные показатели и превысила отметку в 1 900 долларов за 1 000 кубов. Президент Владимир Путин сегодня отметил, что причиной происходящего на рынках Европы стала холодная зима, которая привела к нехватке запасов газа в хранилищах.

При этом глава государства подчеркнул, что политика краткосрочных европейских газовых контрактов оказалась ошибочной. Также, по его мнению, резкие и необдуманные действия на энергетическом рынке в настоящий момент приводят к серьезным дисбалансам.