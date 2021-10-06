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В небесах, на земле и на море: в Минобороны подвели итоги учений «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
18:26 06.10.2021
Российско-белорусские учения «Запад-2021» показали способность войск эффективно обеспечивать региональную безопасность. Об этом сегодня заявил Сергей Шойгу, подводя итоги маневров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» объединили группировку в 200 тысяч военнослужащих, действующую в небе, на земле и на море. Задействованы были и иностранные воинские контингенты - стран ОДКБ И ШОС.

Итоги маневров сегодня подвели в Министерстве обороны. В основу учений «Запад» положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом сирийского опыта, особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. В маневрах российские Вооруженные силы опробовали и применили самые современные виды вооружения и военной техники.

Масштабы маневров беспрецедентны, но не противоречат Венской конвенции. Страны Европы и НАТО были заранее предупреждены о маневрах, учитывая, что учения носили исключительно оборонительный характер. Это не раз подчеркивала российская сторона. Войска совместной группировки, авиация и флот действовали сразу на 14 полигонах. Пять из них - в Белоруссии, еще девять - в нашей стране.

По замыслу учений, Союзное государство и иностранные контингенты еще семи стран провели масштабную оборонительную операцию по отражению удара условного противника, который вторгся извне. За штурвалами самолетов истребительной авиации в совместных боевых порядках - экипажи России и Белоруссии. Военные летчики обмениваются опытом на базе новых учебных центров.

«В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух боевых центров подготовки специалистов ВВС и ПВО, а также организации боевых дежурств, единая региональная система ПВО РФ и Белоруссии. Опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен в дальнейшей работе по охране границ Союзного государства», - сказал Шойгу.

Подводя итоги, в министерстве сегодня заявили: все поставленные цели достигнуты, все вопросы отработаны в полном объеме. Масштабные маневры продемонстрировали способность межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.

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