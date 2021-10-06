Шойгу заявил, что учения «Запад-2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность
Цели маневров были достигнуты, а учебные вопросы отработаны в полном объеме, отметил министр обороны.
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Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности», - сказал он.
Шойгу отметил, что цели маневров были достигнуты, а учебные вопросы отработаны в полном объеме.