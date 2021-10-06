СМИ: экс-замминистра просвещения Ракова отказалась признавать вину

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова отказалась признавать вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 октября, вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали. Об этом сообщили в МВД. Также, по информации СМИ, экс-замминистра просвещения сама пришла в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Несколькими днями ранее Ракову объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей.

Также стало известно, что с 4 октября Марина Ракова была уволена с поста вице-президента Сбербанка в соответствии с законодательством.