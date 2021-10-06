СМИ: Ракова пришла в подразделение МВД сама

Экс-замминистра просвещения РФ, вице-президент Сбербанка Марина Ракова сама пришла в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ракова пришла в подразделение МВД сама», - рассказал источник агентства.

Сегодня стало известно, что следователи Министерства внутренних дел России проводят в данный момент следственные действия с Мариной Раковой. Также СМИ передавали о задержании ее мужа Артура Стеценко по делу о фиктивном трудоустройстве. Уточнялось, что было заведено уголовное дело.

Напомним, что ранее Ракова была объявлена в федеральный розыск. Она подозревается в хищении более 50 миллионов рублей. По месту жительства экс-заместителя министра просвещения и в ее рабочем кабинете прошли обыски.