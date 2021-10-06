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В Сбербанке заявили об увольнении Раковой с должности

Виктория Ивашечкина
13:03 06.10.2021
Ранее в МВД сообщили о задержании экс-замминистра просвещения.
В Сбербанке заявили об увольнении Раковой с должности
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября уволена с поста вице-президента Сбербанка в соответствии с законодательством.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка», - сообщил РИА Новости собственный источник.

В пресс-службе банка также подтвердили информацию об увольнении экс-замминистра просвещения.

Напомним, в МВД сообщили, что 6 октября Марину Ракову задержали. Ранее ее объявили в федеральный розыск. Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. 

Кроме того, в СМИ появилась информация о задержании Артура Стеценко, мужа экс-замглавы Минпросвещения, по делу о фиктивном трудоустройстве.

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