Задержан муж экс-замминистра просвещения Раковой
По сообщениям СМИ, в среду будет избрана мера пресечения в отношении Артура Стеценко.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
СМИ сообщают о задержании Артура Стеценко, мужа экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, по делу о фиктивном трудоустройстве.
Подчеркивается, что заведено уголовное дело. В среду, 6 октября, Артуру Стеценко изберут меру пресечения, передают «Известия», ссылаясь на собственный источник.
Также утверждается, что Ракова сама явилась сегодня к следователю около 10:30 утра.
Ранее экс-замминистра просвещения объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей.