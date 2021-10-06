Задержан муж экс-замминистра просвещения Раковой

СМИ сообщают о задержании Артура Стеценко, мужа экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, по делу о фиктивном трудоустройстве.

Подчеркивается, что заведено уголовное дело. В среду, 6 октября, Артуру Стеценко изберут меру пресечения, передают «Известия», ссылаясь на собственный источник.

Также утверждается, что Ракова сама явилась сегодня к следователю около 10:30 утра.

Ранее экс-замминистра просвещения объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей.