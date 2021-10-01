Бывший заместитель министра просвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Кроме того, информирует источник, Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов, говорилось в прессе, до этого провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства вице-президента Сбербанка.

Ранее близкий из окружения Марины Раковой человек рассказал, что она не скрывается. Источник сообщил «Звезде», что бывшая замглавы Министерства просвещения якобы активна в соцсетях.